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Загинув на фронті колишній міський голова Умані Олександр Цебрій…

Відeditor

Лип 25, 2024

Кілька днів тому читав його пост, що став останнім у стрічці ФБ. Олександр був справжньою публічною людиною. До самого кінця. Він боровся за Україну, загинув за неї. Мав честь працювати з ним на виборах, коли ми вибороли його перемогу у 2015 році…

Але врешті його перемогли шалені гроші київських бариг. Я вірив, що після війни він обов’язково знову стане міським головою чудового міста Умань, оскільки вважав, що лише він може забезпечити порядок та процвітання цього барвистого та суперечливого містечка, що в світі, скажімо чесно, відоме куди більше за Черкаси. Він був чесний, прямий, не любив типові уманські прийоми політичної балаканини.
Він ніколи більше не стане мером. Він повернеться в місто безсмертним героєм.
Щиро співчуваємо близьким загиблого, висловлюємо щирі співчуття.

Від колективу АНТЕНИ,
@Валерій Воротник

Від editor

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