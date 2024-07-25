Загинув на фронті колишній міський голова Умані Олександр Цебрій…

Кілька днів тому читав його пост, що став останнім у стрічці ФБ. Олександр був справжньою публічною людиною. До самого кінця. Він боровся за Україну, загинув за неї. Мав честь працювати з ним на виборах, коли ми вибороли його перемогу у 2015 році…

Але врешті його перемогли шалені гроші київських бариг. Я вірив, що після війни він обов’язково знову стане міським головою чудового міста Умань, оскільки вважав, що лише він може забезпечити порядок та процвітання цього барвистого та суперечливого містечка, що в світі, скажімо чесно, відоме куди більше за Черкаси. Він був чесний, прямий, не любив типові уманські прийоми політичної балаканини.

Він ніколи більше не стане мером. Він повернеться в місто безсмертним героєм.

Щиро співчуваємо близьким загиблого, висловлюємо щирі співчуття.

Від колективу АНТЕНИ,

@Валерій Воротник