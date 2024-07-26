За збут гранати канівчанину загрожує до 7 років позбавлення волі

Під час досудового розслідування встановлено, що 22-річний чоловік незаконно, без передбаченого законом дозволу за місцем проживання зберігав знайдені всередині бліндажу закинутого блокпосту, що знаходиться біля с. Пекарі Черкаського району, один корпус бойової осколкової ручної гранати РГД-5 та запал типу УЗРГМ-2.

В подальшому, з метою незаконного збагачення, без передбаченого законом дозволу збув корпус бойової осколкової ручної гранати РГД-5 та запал типу УЗРГМ-2, шляхом продажу за 2000 гривень особі, якій доручено проведення оперативної закупівлі, відразу після чого був затриманий працівниками поліції.