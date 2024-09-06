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Дайджест

Запрошуємо дітей віком від 7 до 14 років приєднатися до групи з вітрильного спорту та морського багатоборства в Черкаській КДЮСШ! Заняття безкоштовні. Телефонуйте 098 387 71 21, щоб дізнатися більше та записати дитину на заняття!

Відeditor

Вер 6, 2024

Черкаська КДЮСШ запрошує дітей віком від 7 до 14 років приєднатися до групи з вітрильного спорту та морського багатоборства! Це унікальна можливість для вашої дитини поринути у світ захопливих пригод на воді та відчути справжній дух командної роботи.

Заняття безкоштовні!

Переглянувши відеосюжет, знятий наживо під час одного зі спортивних заходів, ви зможете на власні очі побачити, як наші юні спортсмени освоюють навички керування вітрильниками, проходять спортивні змагання та готуються до майбутніх перемог.

Телефонуйте за номером 098 387 71 21, щоб дізнатися більше та записати дитину на заняття!

Від editor

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