Сало з’їли, присмак залишився. Чи відповідатиме Ігор Табурець за зловживання в оборонній сфері, скоєні його підлеглими? – Нові подробиці оборудок

Вже думали, на цей тиждень досить. Досить жорстких викриттів, звинувачень. Бо постійне відчуття іспанського сорому стає гірким присмаком сьогодення пересічного мешканця Черкащини. Але на очі попав допис в ТГ очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця. А в дописі ця фраза: “Ми в Обласній військовій адміністрації постійно в пошуку фінансового ресурсу, зокрема, для підтримки наших Сил безпеки й оборони. Я напряму спілкуюсь із нашими підрозділами, знаю, кому і що потрібно. Дрони, РЕБи, автомобілі… завжди у топі потреб. Ми постійно комунікуємо з тергромадами, щоб задіювати всі ресурси для наповнення місцевих бюджетів…”

Про сесію обласної ради і ситуацію навколо її зібрання/не зібрання ми також незабаром напишемо. Бо занадто багато останнім часом в повітрі “штире” повідомленнями про плани великої приватизації, змінами в керівництві ради та ОВА та багато всього іншого. Немов цій раді залишилося існувати кілька місяців. Повірили в неминучість виборів?

Але сьогодні ми все ж продовжимо розкривати тему масштабних зловживань, обкрадання бюджету та військових. Адже днями ми написали кілька жорстких матеріалів про кримінальні розслідування закупівлі дронів за завищеними цінами та будівництво фортифікацій, яке за контрактом мала виконати компанія з одеськими коріннями, яку наші колеги медійники зв’язують з сумнозвісним Трухановим, але по факту виконували працівники комунальних підприємств та дорожньо-будівельні компанії.



Після виходу публікації про дрони до нас почали звертатися десятки тих, хто справді збирає гроші, будує дрони та віддає їх підрозділам ЗСУ. Розповіли про механізми закупівель, які існували в Черкаській ОВА ці роки кровопролитної війни. Війна це дуже зручна ширма для приховування темних справ. Адже закупівлі проводяться без тендерів, інформація про них не публікується, і просто переглянути їх обсяг та зміст вкрай важко, адже це все захищено воєнною таємницею. Чиновники ОДА вважали, що ця таємниця прикриє і їх чорні справи.



Тому і висловлювання Ігоря Табурця спонукали нас до відвертої розмови. Про дрони. Їх закупівлю. У кого? За які гроші і яким коштом. Це дуже цікаво.

Як ми раніше писали, справи по закупівлям ведуть Бюро економічної безпеки часто спільно з Державним бюро розслідувань. Слідчими діями керує Офіс генерального прокурора. Тому можливостей для уточнення інформації просто безліч. Ми вирішили трохи уточнити певні обставини. І це дуже важливо для розуміння контексту, до якого ми ще повернемося.

Цікава деталь — закупівля дронів була здійснена за таємною процедурою по ціні 22 800 грн за одиницю дронів у компаній, афілійованих із знаним волонтером, власником ІТ компаній, депутатом Черкаської міськради від “Голосу” Віктором Євпаком. Суму закупівель нехай оприлюднюють правоохоронці, оскільки це кількісний показчик обсягів закупівель. Скажемо так. Це великі цифри. Але цікавою нам здалася деталь — це були кошти не обласного бюджету, а субвенції територіальних громад.

Фото ПРОЧЕРК.інфо – Ігор Табурець та Віктор Євпак в офісе ІТ компанії

Це гроші громад, що відчайдушно готуються до зимових блек-аутів. І не питання поділитися останнім з нашими захисниками. Але ділитися з чорною касою чиновників, це вибачте…

Закупівлю здійснював Департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської ОДА. Правоохоронці вважають вартість закупівлі завищеною, оскільки дрони цього ж розміру такої самої специфікації коштують зазвичай значно нижче.

Той факт, що гроші збиралися з громад, а “опрацьовувалися” структурами ОДА, давав змогу Ігорю Івановичу безсоромно піаритися на кожному випадку передачі обладнання нашим героям. Типовий приклад піару на дронах ми можемо спостерігатися на цьому відео. Сподіваємося, що так само щиро, Ігор Табурець буде підтримувати своєю присутністю і підлеглих під час неминучих судових засідань. І так же щиро стане захищати їх позицію. Адже кому як не йому розуміти, що чиновники інколи виконують певні завдання не з власної ініціативи.

Відео з ютюб каналу Черкаської ОДА

До цього часу жоден голова громад області, жоден депутат рад всіх рівнів, жодне медіа, крім Антени не виказали своє обурення цією ситуацією. Напевне вона їх цілковито влаштовує. Але за інформацією наших джерел, всі справи по Черкащині, справи пов’язані з обкраданням військових, зловживаннями в оборонній сфері під прискіпливим контролем Київських керманичів. Тому ми мусимо визнати вже той факт, що неформальний кастинг на голову ОВА, оголошений впливовими “Слугами” має під собою підґрунтя. Називають вже і прізвище наступника Ігоря Табурця, який, як мінімум може покинути пост начальника ОВА під виглядом повернення в структури, до яких належав до повномасштабної війни. Однак точно можемо вже сказати до реального впливу на кадрову політику Офісу президента ці кастинги не впливають жодним чином, оскільки сама політична перспектива “Слуг” виглядає доволі розмито.

В контексті політичних трендів країни, збудження політичного істеблішменту, можемо впевнено констатувати, що цікаві події в області ще на початку свого розгортання. Очільник ОВА є ключовою фігурою напередодні можливого виборчого процесу. Не розуміємо цієї перспективи і з огляду на те, що закінчення війни бачать виключно лише тарологи. Але, це вже інша історія.

Далі буде.

Валерій ВОРОТНИК,

журналіст