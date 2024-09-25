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Кримінал

Чиновники одного з департаментів Черкаської ОДА купували дрони для армії за завищеними цінами. БЕБ розслідує кримінальну справу

Відantenna

Вер 25, 2024 #БПЛА, #війна, #влада, #громада, #закупівлі, #мародери, #Черкаси, #Черкаська ОВА, #Черкаська ОДА

Бюро економічної безпеки розслідує кримінальну справу за звинуваченням посадових осіб Департаменту цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської ОДА в закупівлі дронів для підрозділів Сил оборони України за значно завищеними цінами. Джерела Антени повідомляють, що загальні суми закупівель перевищують десятки мільйонів гривень. Слідчим вдалося довести вже, щонайменше, кілька епізодів, коли технічна продукція вироблена в тому числі компаніями з Черкас закуповувалася за свідомо завищеними цінами з подальшими виплатами грошової винагороди чиновникам. За інформацією джерел, на сьогоднішній час відбувається безпрецедентний тиск на керівництво Бюро з метою примусу до припинення розслідування. Звісно, ми маємо більш розширену інформацію про ситуацію, але уважно стежимо за розвитком історії й будемо інформувати наших читачів.

Від antenna

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