У Смілі відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

26 жовтня на центральному бульварі Сміли було людно. Волонтери Сміли вкотре об’єдналися заради спільної мети – зібрати кошти на підтримку Збройних Сил України. Заради кого цього дня вийшли на вулицю, показали діти.

Благодійний захід, що відбувся за ініціативи благодійного фонду «Будуємо разом», учасники розпочали з загальнонаціональної хвилини мовчання і нагадування про те, завдячуючи кому і якою ціною нині наш народ продовжує виборювати свободу. Запевняють: шлях до Перемоги нині єдиний: міццю і вірою об’єднатися, як на початку війни, і невтомно допомагати тим, хто на передовій.