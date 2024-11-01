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Дайджест

Росіяни «лайкнули» допис голови Черкаської ОВА в фейсбуці прильотом шахеда по золотоніському машинобудівному підприємству

Відantenna

Лис 1, 2024

Сьогодні вночі ворожий БПЛА влучив неподалік саме цього підприємства в Золотоноші…
Не дарма ж кажуть — базіка — знахідка для шпигуна.
А якщо сам шпигун — базіка?

Трохи більше місяця знадобилося ворогу, щоб поставити жирний «лайк» під дописом начальника Черкаської ОВА Табурця в фейсбуці, де він розповідав про промисловий фронт і селфився на одному з промислових підприємств Золотоноші. Хоч по фотографіях, локації важко, на перший погляд, встановити, але супутникові знімки надають таку можливість фахівцям. Адже в Золотоноші не так багато цехів, внутрішні інтер’єри яких чітко ідентифікуються за світлинами. Так само, як і орієнтація вікон.
Ігоре Івановичу, ви точно розвідник? І, стісняємося запитати, на яку країну працюєте?

Допис начальника Черкаської ОДА від 22 вересня цього року

Фото зі сторінки у фейсбук Ігоря Табурця

Автор: Валерій Воротнік, Антена

Від antenna

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