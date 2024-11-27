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TV сюжет Головне Опитування У Черкасах

Найкращий подарунок для більшості черкасців – поразка росії, – опитування

Відantenna

Лис 27, 2024 #TV, #вуличне опитування, #Життя, #Опитування, #Черкаси

Сьогодні журналісти Антени опитали черкасців про те, що вони хотіли б отримати в якості подарунка на Різдво.

А тиждень тому ми опитали читачів газети Антена про те, що вони попросили б у Санти зі списку, що ми запропонували.

Голоси розподілилися наступним чином:


Лідером бажань читачів нашого видання стало безумовне “ПУТІН ЗДОХ”. За це проголосувала практично третина опитаних.

Далі серед лідерів бажань геостратегічні: ядерна зброя для України, ядерний удар по кремлю та Україна в НАТО та ЄС. Ми вважаємо що всі ці бажання зводяться до прагнення перемогти росію у війні, з чим погоджується переважна більшість опитаних містян.

Десята частина опитаних попросили у Санти відставку Зеленського. Може й було б більше, але питання, що пов’язані з Перемогою для наших читачів все ж є більш пріоритетними.
9% опитаних хочуть бачити війська НАТО в Україні.

Повернення Порошенка захотіли попри все інше лише 2%, а примирення з росією лише 1% опитаних.

Третій тур виборів у США та перемоги Гарріс та повернення в срср та ковбасу по 2,20 не забажав ніхто. І це радує.

Від antenna

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