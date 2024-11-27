Найкращий подарунок для більшості черкасців – поразка росії, – опитування

Сьогодні журналісти Антени опитали черкасців про те, що вони хотіли б отримати в якості подарунка на Різдво.

А тиждень тому ми опитали читачів газети Антена про те, що вони попросили б у Санти зі списку, що ми запропонували.

Голоси розподілилися наступним чином:



Лідером бажань читачів нашого видання стало безумовне “ПУТІН ЗДОХ”. За це проголосувала практично третина опитаних.

Далі серед лідерів бажань геостратегічні: ядерна зброя для України, ядерний удар по кремлю та Україна в НАТО та ЄС. Ми вважаємо що всі ці бажання зводяться до прагнення перемогти росію у війні, з чим погоджується переважна більшість опитаних містян.

Десята частина опитаних попросили у Санти відставку Зеленського. Може й було б більше, але питання, що пов’язані з Перемогою для наших читачів все ж є більш пріоритетними.

9% опитаних хочуть бачити війська НАТО в Україні.

Повернення Порошенка захотіли попри все інше лише 2%, а примирення з росією лише 1% опитаних.

Третій тур виборів у США та перемоги Гарріс та повернення в срср та ковбасу по 2,20 не забажав ніхто. І це радує.