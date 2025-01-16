АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Війна Допомога Сміла

У Смілу завітали представники Центру підтримки переселенців «ЯМаріуполь» із благодійною місією

Відeditor

Січ 16, 2025

Цього разу вони вкотре запросили людей, які втратили власний дім у Маріуполі, виїхавши на підконтрольну Україні територію. Кожен, зареєструвавшись, міг отримати базовий продуктовий набір, до якого поклали крупи, борошно, м’ясні та овочеві консерви, цукор, чай, печиво, згущене молоко.

YouTube player

Також для діток підготували новорічні подарунки, адже радість свят має відчути кожна дитина навіть у цей надскладний час випробувань, які принесла війна.

За окремим столом прийом здійснювала фахівчиня Центру надання адміністративних послуг. Саме вона надавала безкоштовні консультації щодо відновлення чи оформлення документів.

Загалом, представники Центру підтримки переселенців «ЯМаріуполь», серед яких так само є ті, хто свого часу полишив рідний Маріуполь, щомісяця приїздять у Смілу, аби підтримати людей, які пережили жахи блокади та окупацію міста, допомогти маріупольцям здолати усі труднощі та адаптуватися до подальшого життя в Україні. Адже Маріуполь – це не будівлі, Маріуполь – це люди, це марупольці.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет У Черкасах

Ялинки на смітнику: куди подіти новорічні дерева після свят і як правильно утилізувати

Січ 16, 2025
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

Майже 8 млн грн відшкодовано минулого року за капітальний ремонт ліфтів у Черкасах — міська рада

Січ 16, 2025
TV сюжет Головне Офіційно Охорона здоров'я Черкащина

На Черкащині замість медико-соціальних експертних комісій запрацювали 54 експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування

Січ 16, 2025

You missed

TV сюжет У Черкасах

Ялинки на смітнику: куди подіти новорічні дерева після свят і як правильно утилізувати

16.01.2025 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

Майже 8 млн грн відшкодовано минулого року за капітальний ремонт ліфтів у Черкасах — міська рада

16.01.2025 editor
TV сюжет Війна Допомога Сміла

У Смілу завітали представники Центру підтримки переселенців «ЯМаріуполь» із благодійною місією

16.01.2025 editor
TV сюжет Головне Офіційно Охорона здоров'я Черкащина

На Черкащині замість медико-соціальних експертних комісій запрацювали 54 експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування

16.01.2025 editor