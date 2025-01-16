У Смілу завітали представники Центру підтримки переселенців «ЯМаріуполь» із благодійною місією

Цього разу вони вкотре запросили людей, які втратили власний дім у Маріуполі, виїхавши на підконтрольну Україні територію. Кожен, зареєструвавшись, міг отримати базовий продуктовий набір, до якого поклали крупи, борошно, м’ясні та овочеві консерви, цукор, чай, печиво, згущене молоко.

Також для діток підготували новорічні подарунки, адже радість свят має відчути кожна дитина навіть у цей надскладний час випробувань, які принесла війна.

За окремим столом прийом здійснювала фахівчиня Центру надання адміністративних послуг. Саме вона надавала безкоштовні консультації щодо відновлення чи оформлення документів.

Загалом, представники Центру підтримки переселенців «ЯМаріуполь», серед яких так само є ті, хто свого часу полишив рідний Маріуполь, щомісяця приїздять у Смілу, аби підтримати людей, які пережили жахи блокади та окупацію міста, допомогти маріупольцям здолати усі труднощі та адаптуватися до подальшого життя в Україні. Адже Маріуполь – це не будівлі, Маріуполь – це люди, це марупольці.