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Дайджест

Департамент економіки відмовився прокоментувати журналістам обґрунтування підвищення цін на проїзд у Черкасах

Відeditor

Січ 28, 2025

Ми намагалися отримати коментар департаменту економіки Черкаської міськради з приводу обґрунтованості вимоги до підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті. Оскільки, за нашою інформацією, міськрада попередньо була згодна на підняття тарифу, однак після підняття журналістами цього питання ситуація змінилася.

Нагадуємо посадовцям міської ради, що спілкування з журналістами входить до їхніх обов’язків, запити на коментарі — це, фактично, усні або письмові запити на публічну інформацію, а надання коментарів на запити — якраз і є дотримання вимог Закону «Про доступ до публічної інформації». Не варто забувати також, що чиновники повинні інформувати суспільство про свою діяльність. Ну і, звісно ж, запити журналістів на інформацію щодо діяльності органів місцевої влади, а точніше, відповіді на них є суспільно важливою інформацією, а прозорість у спілкуванні з медіа допомагає зменшити рівень недовіри людей та запобігти дезінформації.

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Від editor

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