Засуджено учасників наркосиндикату, які виготовляли масштабні партії важких психотропів. Суд призначив їм 7 та 9 років за гратами з конфіскацією всього майна

За доказовою базою Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено трьох учасників злочинної групи, які виготовляли та продавали оптові партії важких психотропів на Черкащині. Суд призначив їм 7 та 9 років за гратами з конфіскацією всього майна.

За даними слідства, зловмисники облаштували на території регіону лабораторію для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну. Щомісяця фігуранти виготовляли понад 10 кг «товару». Під час розслідування встановлено, що підпільний бізнес організував колишній посадовець правоохоронних органів. Наркосиндикат з виробництва психотропів він облаштував на території власного домоволодіння і залучив спільників для виробництва та продажу готової «продукції».

Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах. Сировину для виробництва наркотиків ділки замовляли на спеціалізованих інтернет-ресурсах. У ході обшуків за місцями проживання зловмисників та в нарколабораторії було виявлено готову партію амфетаміну, прекурсори та технологічне обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин.