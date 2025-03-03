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Засуджено учасників наркосиндикату, які виготовляли масштабні партії важких психотропів. Суд призначив їм 7 та 9 років за гратами з конфіскацією всього майна

Відeditor

Бер 3, 2025

За доказовою базою Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено трьох учасників злочинної групи, які виготовляли та продавали оптові партії важких психотропів на Черкащині. Суд призначив їм 7 та 9 років за гратами з конфіскацією всього майна.

За даними слідства, зловмисники облаштували на території регіону лабораторію для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну. Щомісяця фігуранти виготовляли понад 10 кг «товару». Під час розслідування встановлено, що підпільний бізнес організував колишній посадовець правоохоронних органів. Наркосиндикат з виробництва психотропів він облаштував на території власного домоволодіння і залучив спільників для виробництва та продажу готової «продукції».

Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах. Сировину для виробництва наркотиків ділки замовляли на спеціалізованих інтернет-ресурсах. У ході обшуків за місцями проживання зловмисників та в нарколабораторії було виявлено готову партію амфетаміну, прекурсори та технологічне обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин.

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