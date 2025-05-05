Вмер один з найвідоміших київських злочинних авторитетів 90-х Віктор Авдишев

У ніч з 4 на 5 травня 2025 року у віці 68 років помер Віктор Юрійович Авдишев, відомий як «Авдиш» — колишній радянський борець класичного стилю та один із найбільших кримінальних авторитетів Києва 1990-х років. За попередніми даними, причиною смерті став відрив тромба.

Спортивна кар’єра

Народившись 3 жовтня 1956 року, Авдишев почав займатися боротьбою в 1970 році. У 1975 році він був нормативним виконавцем майстра спорту СРСР, а вже в 1976 році став майстром спорту міжнародного класу. Він був призером чемпіонів СРСР, Європи та світу, а також переможцем міжнародних турнірів. Спортивну кар’єру завершив у 1984 році.

Кримінальна діяльність

З кінця 1980-х років, проживаючи в Києві, Авдишев зайнявся рекетом. У 1989 році злочин з’явилася «авдишевська» організована група, яка складалася з колишніх спортсменів-борців і встановлювала контроль над дрібними бізнесменами, зокрема на Бессарабському ринку. У середині 1990-х років ця група стала однією з найпотужніших у Києві. Авдишев намагався уникати конфліктів з іншими бандитами та вирішувати питання мирним шляхом.

У 1995 році його та його оточення заарештувала міліція. Слідство протягом трьох років, і йому загрожував великий термін ув’язнення. Але йому вдалося втекти до Азербайджану. Суд заочно засудив його до чотирьох років оформлення волі, і він був оголошений у міжнародний розшук.

Смерть Авдишева символізує завершення епохи, коли колишні спортсмени перетворилися на кримінальних авторитетів, які контролювали значні частини бізнесу та мали вплив на політичні процеси в пострадянських країнах.



Угрупування Авдишева контролювало:

Фірми: “Арес”, “Фітнес”, “Меркурій”, “Сервіс”, “Надія” (приватне візництво), “Данателла” (Ботанічний сад), “Шана Франклін” (вул. Кіквідзе), “Хонда”, “Макро”, “Іра-1”, “Іра-1”, “Іра-1” (Печерський узвіз, 8), “Корвет-Л” (пр-т 40-річчя Жовтня, 17-6); Казино “Будапешт”; 3. СТО «Дека», СТО по вул.Мельникова (Київ), гаражі та СТО, розташовані на території Києво-Печерської лаври; Охоронна фірма “Шураві”; Спорткомплекси: “ЦСКА”, “Динамо”, “Авангард”; Ресторани та кафе: «Олімп», «Тайфун» (вул. Басейна), «Автостоп» (вул. Мельникова), кафе у кінотеатрі «Тампере»; Ринки: “Бессарабський”, “Броварський”, оптовий на стадіонній площі; 8. Фірми та автостоянка аеропорту «Жуляни», привокзальна площа Залізничного вокзалу; 9. Автостоянка аеропорту «Бориспіль».



Періодом становлення ОЗУ «Авдишева» є 1989-90 роки, коли група колишніх спортсменів-борців, об’єднавшись за етнічною ознакою (ассирійці та азербайджанці), почали займатися грою в «наперстки» та встановлювати контроль над дрібними торговцями кавказьких національностей. Групу очолив Віктор Авдишев та Гарік Джибу.



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