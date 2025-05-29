АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Дайджест

ЛНЗ ГРУП запрошує до команди трактористів, вантажників, працівників загального профілю. Тел. 067-472-72-36

Відeditor

Тра 29, 2025

Від editor

Пов’язаний запис

Головне Дайджест Скандал У Черкасах

Депутат Мкртчян вимагає від Черкаської міськради посилити тиск на «Антену»: оприлюднюємо лист-вимогу

Тра 21, 2025
TV сюжет Дайджест Ексклюзив

Без вітрил і двигунів : 75 днів у відкритому океані планують провести четверо відчайдухів, один із яких — наш земляк

Тра 20, 2025
Дайджест Черкащина

«Черкасиобленерго» виявляє самовільні підключення до електромереж за допомогою сучасних технологій та рейдів

Тра 20, 2025

You missed

TV сюжет Без коментарів Війна У Черкасах

На місці трагедії — нове життя: будівельники повертають готелю, що постраждав від російської атаки, функціональність і зовнішній вигляд

29.05.2025 editor
Дайджест

ЛНЗ ГРУП запрошує до команди трактористів, вантажників, працівників загального профілю. Тел. 067-472-72-36

29.05.2025 editor
TV сюжет Головне У Черкасах

Історичний момент у Черкасах: у Свято-Андріївському храмі вперше звершили літургію українською мовою

29.05.2025 editor
TV сюжет У Черкасах

Юрій Тренкін — новий голова парафіяльної ради Свято-Андріївського храму

29.05.2025 editor