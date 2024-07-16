АНТЕНА

ідентифікатор медіа L10-01833

Дайджест Офіційно Спорт Черкащина

Паланська громада на Черкащині стала учасником пілотного мультиспортивного проєкту «Шлях чемпіонів»

Відeditor

Лип 16, 2024

12 липня 2024 року підписано меморандум про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом України та Паланською громадою Черкаської області.

Заступник Міністра молоді та спорту Олексій Нікітенко повідомив, що вже з 1 вересня в громаді запрацюють спеціалізовані спортивні класи, де тренери та вчителі фізичної культури разом виховуватимуть майбутніх спортсменів.

Він зауважив, що у рамках проєкту «Шлях чемпіонів» діти матимуть можливість самореалізуватися через обрані види спорту, стати сильнішими, стати більш впевненими, навчитися працювати в команді і долати труднощі.

Від editor

Пов’язаний запис

Головне Дайджест Черкащина

Укргідроенерго планує у 2025 році почати будівництво Канівської гідроакумулювальної станції у Черкаській області

Лип 16, 2024
Випадки Дайджест Черкащина

На Черкащині 15 липня знову горіли автомобілі

Лип 16, 2024
Погода Черкащина

18 липня на Черкащині можливі короткочасні грози, град та шквали

Лип 15, 2024

You missed

TV сюжет Війна Сміла

Смілянські волонтери передали Генічеському районному відділу поліції автівку

16.07.2024 editor
TV сюжет Життя У Черкасах

Позитивне батьківство: у Черкасах відкрилися курси для всіх, хто має дітей

16.07.2024 editor
Головне Дайджест Черкащина

Укргідроенерго планує у 2025 році почати будівництво Канівської гідроакумулювальної станції у Черкаській області

16.07.2024 editor
Головне

Щодня оновлюємо графіки відключень електроенергії, щоб ви завжди були в курсі. Крім того, тут ви знайдете найцікавіші новини та багато іншої корисної інформації. Заходьте до нас щодня, щоб бути на хвилі подій! t.me/TVantena, https://antenna.com.ua/, https://www.youtube.com/@antenna_com_ua

16.07.2024 editor