Паланська громада на Черкащині стала учасником пілотного мультиспортивного проєкту «Шлях чемпіонів»

12 липня 2024 року підписано меморандум про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом України та Паланською громадою Черкаської області.

Заступник Міністра молоді та спорту Олексій Нікітенко повідомив, що вже з 1 вересня в громаді запрацюють спеціалізовані спортивні класи, де тренери та вчителі фізичної культури разом виховуватимуть майбутніх спортсменів.

Він зауважив, що у рамках проєкту «Шлях чемпіонів» діти матимуть можливість самореалізуватися через обрані види спорту, стати сильнішими, стати більш впевненими, навчитися працювати в команді і долати труднощі.