На хабарі у 5 тисяч доларів у Черкасах затримали організаторку схеми уникнення служби в лавах ЗСУ та її спільника

Фігуранти вимагали грошові кошти від охочих уникнути служби в лавах ЗСУ за вплив на уповноважених осіб для оформлення та видачу фіктивних документів, які є підставою для отримання групи інвалідності. Отримана підробна документація дозволяла зняти особу з військового обліку.

Затримали організаторку схеми та її спільника після отримання неправомірної вигоди в процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України.

Парі вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне жінці та чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.