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Коробочниці: журналісти дізнавались, хто це такі і куди вони дівають тварин, яких беруть на прилаштування?

Відeditor

Сер 7, 2024

У соцмережах сміляни неодноразово повідомляли про те, що навпроти входу до центрального базару роками стоїть жінка, яка збирає гроші начебто на їжу тваринам. При цьому кошенята та цуценята, яких тримає жінка, перебувають у апатичному стані та не доглянуті.

Однією з проблем, з якою стикаються люди, що намагаються допомогти тваринам, є явище, яке отримало назву «коробочниці». Це жінки (хоча іноді і чоловіки), які за гроші обіцяють прийняти бездомних тварин і знайти їм новий дім. Проте реальна доля цих тварин залишається невідомою, що викликає численні питання та занепокоєння серед суспільства та захисників тварин.

Тож, хто такі коробочниці?

Від editor

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