У Золотоноші хулігани розтрощили встановлену нещодавно лавку з сонячною панеллю. За інформацію про хулігана обіцяно фінансову винагороду

Про це написав у соцмережах заступник міського голови Золотоноші Олександр Флоренко.

«Ну що ж, друзі! Ось так, змінюй місто на краще, наводь лад, будуй, висаджуй, розвивай. А потім прийде створіння з вавкою в голові і зіпсує все те, що було створено важкою працею.

Не довго простояла наша лавка з сонячною панеллю. Знайшлося бидло, яке притягло з собою каменюку і розбило нею зарядну станцію, а сам камінь жбурнуло у фонтан. Готуємо звернення в нацполіцію, щоб зробити все можливе і знайти це створіння. А далі побачимо, що будемо з ним робити!

Якщо у когось є інформація, хто це зробив, дамо гарну фінансову винагороду!», — написав він.