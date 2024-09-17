У Смілі запрацювало нове реабілітаційне відділення на 30 ліжок

Завершено ремонт стаціонарного реабілітаційного відділення на 30 ліжок в КНП «Смілянська міська лікарня». Це дасть змогу закладу підписати відповідний медичний пакет із НЗСУ на 2025 рік.

Відкриття стаціонарного реабілітаційного відділення у Смілянській міській лікарні стало справжнім проривом для міста. Бо число пацієнтів, які потребували такої медичної допомоги, на жаль, зростає.

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