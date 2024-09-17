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TV сюжет Сміла

У Сміли може з’явитися місто-побратим із Франції

Відeditor

Вер 17, 2024

Днями відбулася важлива онлайн-зустріч міського голови сміли Сергія Ананка із мером міста Бургуен-Жальє Вінсентом Крікі. Спілкувались спільно з нашою небайдужою землячкою Юліаною Химчук, яка раніше допомогла організувати літню поїздку для дітей полеглих Героїв до Франції.

Спілкувались впродовж години, обговорили подальші кроки на шляху до співпраці. Місток дружби, який зародився цього літа, продовжує зміцнюватися. Під час зустрічі керівники міст більш детально визначились із підписанням угоди про партнерство між Смілою та Бургуен-Жальє. Це стане важливим кроком на шляху до створення нових можливостей для обох громад і підтримки один одного.

Від editor

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