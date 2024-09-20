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У селі Поташ Тальнівської громади дев’ятирічну дівчинку покусала лисиця

Відeditor

Вер 20, 2024

Можливості встановити, чи хвора на сказ лисиця, що вкусила дитину, не було, оскільки тварина втекла. Тож потерпілій відразу розпочали курс антирабічних щеплень – цього ж дня введено антирабічний імуноглобулін та вакцину Індіраб.

На сьогодні дитина отримала три щеплення, які продовжуються відповідно до схеми.

Фахівці Тальнівського відділення Черкаського обласного ЦКПХ продовжують епіднагляд за отриманням щеплень дитиною у повному обсязі.

Використання вакцини проти сказу – превентивний, профілактичний захід для недопущення виникнення захворювання на сказ.

Починати введення вакцини та імуноглобуліну потрібно якнайшвидше після укусу або ослинення.

За інформацією Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб

Від editor

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