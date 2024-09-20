У селі Поташ Тальнівської громади дев’ятирічну дівчинку покусала лисиця

Можливості встановити, чи хвора на сказ лисиця, що вкусила дитину, не було, оскільки тварина втекла. Тож потерпілій відразу розпочали курс антирабічних щеплень – цього ж дня введено антирабічний імуноглобулін та вакцину Індіраб.

На сьогодні дитина отримала три щеплення, які продовжуються відповідно до схеми.

Фахівці Тальнівського відділення Черкаського обласного ЦКПХ продовжують епіднагляд за отриманням щеплень дитиною у повному обсязі.

Використання вакцини проти сказу – превентивний, профілактичний захід для недопущення виникнення захворювання на сказ.

Починати введення вакцини та імуноглобуліну потрібно якнайшвидше після укусу або ослинення.

За інформацією Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб