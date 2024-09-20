У приміщенні Черкаської міської ради розпочав роботу перший в місті Центр рекрутингу української армії

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко разом з уповноваженим Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексієм Бежевцем відкрили центр.

Центр створений для того, щоб надати черкасцям можливість долучитися до Сил оборони України з максимальним комфортом та підтримкою. Основне завдання цивільних спеціалістів центру полягає у наданні консультацій, відповіді на всі запитання майбутніх військовослужбовців та допомозі у процесі зарахування до армії.

«Тут не вручатимуть повісток. Кожен громадянин, який з певних причин мав острах з’явитися до ТЦК та СП за місцем проживання, відтепер може спокійно отримати інформацію про військову службу. Центр рекрутингу дасть можливість нашим майбутнім військовослужбовцям прийти та обрати спеціальність, за якою вони бажають служити”, – зауважив міський голова Анатолій Бондаренко.

Однією з ключових особливостей цього центру є повний супровід кожного потенційного рекрута протягом всього процесу. Фахівці установи гарантують анонімність, тож громадяни можуть звертатися за консультацією навіть без документів і отримувати всю необхідну інформацію. Якщо особа визначилася з вибором, рекрутери допоможуть оформити документи та контролюватимуть кожен етап до моменту зарахування в обрану військову частину.

В центрі рекрутингу військовозобов’язані матимуть можливість самостійно обрати рід військ, а також визначитися з місцем та способом проходження служби. Зокрема, через цей центр можна долучитися до підрозділів не тільки Збройних Сил України, а й інших формувань Сил оборони. На сьогодні доступно понад 10 тисяч вакансій, і їх кількість постійно зростає.

Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець зазначає:

“До мережі центрів по всій Україні вже звернулося понад 17 тисяч людей. Близько 1500 з них вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення, що свідчить про актуальність та важливість цієї ініціативи”.

Для отримання додаткової інформації або консультацій, звертайтеся за телефоном +380630489493 або надсилайте запити на адресу електронної пошти recrut.ck@ukr.net.

Центр рекрутингу чекає на вас і готовий допомогти зробити важливий вибір на користь служби в українській армії за адресою:

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