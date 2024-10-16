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TV сюжет Без коментарів Сміла

У Смілі триває аварійний ремонт ямковості по місту

Відeditor

Жов 16, 2024

У Смілі триває активна робота з ліквідації аварійної ямковості на міських дорогах. Працівники СКП «Комунальник» в умовах осінніх перепадів температур проводять оперативний ремонт.

Незважаючи на складнощі, пов’язані з погодними умовами, проводиться підготовка дорожнього полотна, очищення та асфальтування пошкоджених ділянок. Головне завдання – мінімізувати незручності для водіїв і пішоходів та продовжити строк експлуатації міських доріг до наступного капітального ремонту.

Роботи продовжуватимуться і надалі, наскільки дозволить погода, а мешканців просять бути уважними на ділянках, де ведуться ремонти, та дотримуватись правил дорожнього руху.

Від editor

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