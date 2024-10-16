У Смілі триває аварійний ремонт ямковості по місту

У Смілі триває активна робота з ліквідації аварійної ямковості на міських дорогах. Працівники СКП «Комунальник» в умовах осінніх перепадів температур проводять оперативний ремонт.

Незважаючи на складнощі, пов’язані з погодними умовами, проводиться підготовка дорожнього полотна, очищення та асфальтування пошкоджених ділянок. Головне завдання – мінімізувати незручності для водіїв і пішоходів та продовжити строк експлуатації міських доріг до наступного капітального ремонту.

Роботи продовжуватимуться і надалі, наскільки дозволить погода, а мешканців просять бути уважними на ділянках, де ведуться ремонти, та дотримуватись правил дорожнього руху.