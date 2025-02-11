АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Охорона здоров'я Сміла

КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка»: місце, де народжується здорова посмішка

Відeditor

Лют 11, 2025

Здорова усмішка — це не лише естетика, а й запорука загального добробуту. У Смілі вже багато років на варті стоматологічного здоров’я містян стоїть КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» — заклад, де кожен пацієнт отримує якісну медичну допомогу, турботу та індивідуальний підхід.

Головна цінність поліклініки — це її люди. Досвідчені стоматологи, уважні асистенти та медичний персонал працюють як єдина команда, забезпечуючи ефективне лікування і профілактику.

Поліклініка оснащена сучасним обладнанням, яке дозволяє проводити діагностику та лікування швидко, безболісно та безпечно. Новітні стоматологічні установки, сучасні матеріали для реставрації зубів — усе це робить процес лікування максимально комфортним.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне Ексклюзив Освіта Офіційно Пряма мова Сміла Черкащина

НМТ-2025: фахівці розповіли все, що потрібно знати випускникам

Лют 11, 2025
TV сюжет Війна Головне Кримінал Офіційно Черкащина

СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували нову схему для ухилянтів на Черкащині

Лют 11, 2025
TV сюжет Війна Головне Кримінал Офіційно

СБУ заочно повідомила про підозру двом зрадникам, серед яких бойовик військ рф, який воював на лінії бойового зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях

Лют 11, 2025

You missed

Головне Дайджест Золотоноша

У Золотоноші скоро з’являться камери контролю швидкості — Олександр Флоренко

11.02.2025 editor
TV сюжет Головне Ексклюзив Освіта Офіційно Пряма мова Сміла Черкащина

НМТ-2025: фахівці розповіли все, що потрібно знати випускникам

11.02.2025 editor
TV сюжет Охорона здоров'я Сміла

КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка»: місце, де народжується здорова посмішка

11.02.2025 editor
TV сюжет Війна Головне Кримінал Офіційно Черкащина

СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували нову схему для ухилянтів на Черкащині

11.02.2025 editor