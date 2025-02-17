Гумор як зброя: у Смілі відбулася творча зустріч із поетом-сатириком Іваном Чорнозубом

У читальній залі центральної бібліотеки ім. Олени Журливої відбулася тепла, щира та наповнена сміхом творча зустріч із відомим поетом-гумористом Іваном Чорнозубом. Він презентував свою нову збірку гуморесок і байок «Кому що…».

Іван Чорнозуб — родом із села Матусів, що на Шполянщині, а проживає в Городищі, і хоч за освітою юрист, його справжнє покликання — гумор. Сатиру він почав писати після виходу на заслужений відпочинок і вже встиг завоювати прихильність читачів. Його попередня книга «Хто є хто» принесла йому перемогу у Всеукраїнському літературному конкурсі імені Петра Гулака-Артемовського у 2022 році.

Зустріч із письменником відбулася 14 лютого, у День усіх закоханих, що додало події особливого настрою. Іван Чорнозуб не оминув цієї теми та підготував для гостей дотепну гумореску про кохання. Його влучні рядки викликали щирий сміх у залі, адже автор майстерно поєднує романтику з гумором, підкреслюючи, що любов і сміх завжди йдуть поруч.