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TV сюжет Кримінал Сміла

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві смілянина

Відeditor

Лют 27, 2025

У Смілі поліцейські затримали 30-річного кременчуківця, якого підозрюють у вбивстві 51-річного місцевого жителя. Йому оголосили про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та обрали запобіжний захід. 

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24 лютого до поліції Черкаського району надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у місті Сміла виявили тіло 51-річного чоловіка без ознак життя. 

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції Черкаського райуправління поліції, слідчі та оперативники Головного управління, кінологи поліції та криміналістична лабораторія ГУНП в Черкаській області. При огляді тіла чоловіка експерти виявили тілесні ушкодження, що вказували на його насильницьку смерть.

Слідчі почали відпрацьовувати всі можливі версії вбивства, працівники кримінального аналізу опрацьовували відео з наявних камер спостереження.

Оперативники кримінальної поліції одночасно обстежували вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та встановили коло спілкування потерпілого. 

Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки, які допомогли вийти на слід зловмисника. Ним виявився 30-річний житель Кременчука.

Чоловіка затримали на залізничному вокзалі в місті Знам’янка. У затриманого під час обшуку поліцейські виявили речі потерпілого – телефон і банківську картку.

Від editor

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