Лише за один день 6 березня на Черкащині зафіксовано 17 пожеж — ДСНС

6 березня Черкащина буквально палала! Суха рослинність горіла у кожному районі області, а рятувальники не встигали повертатися з одного виклику, як уже летіли на наступний.

Зокрема, у селі Слобода Черкаського району вогонь на відкритій території швидко поширився та охопив площу майже 3 гектари. На боротьбу з вогнем залучалися рятувальники із різних підрозділів. Загалом, було задіяно 5 одиниць спецтехніки. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

У Черкасах пожежа сухостою розповсюдилась на складське приміщення підприємства. Вогнем пошкоджено 20 палетів керамічної плитки готової продукції. Причиною займання стала необережність під час куріння.

Значної шкоди пожежа сухої рослинності завдала й на Золотоніщині. Там, у селі Антипівка, вогнем знищено площу землі у 2,5 га.

6 разів вогнеборці виїжджали на гасіння пожеж на відкритій території Звенигородщини, де вогонь охопив площу 7 га, та 5 — на Уманщині, де пошкодження зазнали надвірні споруди.