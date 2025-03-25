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TV сюжет Сміла Спорт

Смілянські каратисти привезли 16 перемог із Чемпіонату України

Відeditor

Бер 25, 2025

15-16 березня в м.Дніпро відбулися змагання — Чемпіонат України Всесвітньої Конфедерації Карате. Ця подія зібрала близько 200 учасників із 11 регіонів України. Черкаську область представляли 7 спортсменів збірної м. Сміли, вихованці СК «МОНАРХ» та ДЮСШ «ОЛІМП», під керівництвом головного тренера Сергія Пітенка.

На цих змаганнях сміляни вибороли 16 нагород. Особливу увагу привернув наймолодший учасник команди – 7-річний Іван Душейко, який дебютував на змаганнях такого рівня та виборов 2 місце в куміте.

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Також чудові результати продемонстрували й інші спортсмени Смілянської команди:
• Поляков Єгор – золото в ката та куміте, срібло в командному ката;
• Борщ Діана – золото в командному ката, срібло в командному куміте, бронза в куміте;
• Бойко Василіса – золото в командному ката, срібло в командному куміте;
• Ільченко Назар – два срібла в куміте та командному ката;
• Мандро Владислава – золото в командному ката, два срібла в ката та командному куміте;
• Борщ Віталій – два срібла в куміте та командному ката.

Вітаємо спортсменів із чудовими результатами і бажаємо нових перемог.

Від editor

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