«З вербою в руках – до миру в душі»: що радять священники перед Великоднем

До найбільшого християнського свята — Великодня — залишилися лічені дні. У храмах завершуються приготування до Воскресіння Христового. Та не менш важливо — підготуватися духовно. Як саме це зробити — дізнавалися у настоятеля Смілянської храму Різдва Іоана Хрестителя отця Михайла.

Священники радять: не зосереджуватись лише на зовнішньому — традиціях, кошиках, приготуваннях. Важливіше — налаштувати душу. Цьогоріч Великдень — ще й нагадування про надію, яка особливо потрібна українцям у непростий час. І навіть одна свічка віри здатна розігнати темряву.

Чимало людей приходять до храму саме у ці дні — вперше за довгий час. І це, кажуть священнослужителі, добрий знак. Попереду — сім днів, які можуть змінити не лише настрій, а й життя. І почати можна вже цієї неділі — з вербою в руках і вірою в серці.