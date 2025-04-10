АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Головне Сміла

«З вербою в руках – до миру в душі»: що радять священники перед Великоднем

Відeditor

Кві 10, 2025

До найбільшого християнського свята — Великодня — залишилися лічені дні. У храмах завершуються приготування до Воскресіння Христового. Та не менш важливо — підготуватися духовно. Як саме це зробити — дізнавалися у настоятеля Смілянської храму Різдва Іоана Хрестителя отця Михайла.

Священники радять: не зосереджуватись лише на зовнішньому — традиціях, кошиках, приготуваннях. Важливіше — налаштувати душу. Цьогоріч Великдень — ще й нагадування про надію, яка особливо потрібна українцям у непростий час. І навіть одна свічка віри здатна розігнати темряву.

Чимало людей приходять до храму саме у ці дні — вперше за довгий час. І це, кажуть священнослужителі, добрий знак. Попереду — сім днів, які можуть змінити не лише настрій, а й життя. І почати можна вже цієї неділі — з вербою в руках і вірою в серці.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Війна Головне Допомога Життя Офіційно Пряма мова Черкащина

Нові експериментальні освітні проєкти від служби зайнятості пропонують можливості для ветеранів та жінок, які шукають себе на ринку праці

Кві 10, 2025
TV сюжет Війна Ексклюзив Пряма мова У Черкасах

Найстаріша скаутська організація України відзначає 113-ту річницю з дня заснування

Кві 10, 2025
TV сюжет Офіційно Охорона здоров'я Пряма мова Черкащина

Поліомієліт досі загрожує українським дітям через низький рівень вакцинації

Кві 10, 2025

You missed

TV сюжет Війна Головне Допомога Життя Офіційно Пряма мова Черкащина

Нові експериментальні освітні проєкти від служби зайнятості пропонують можливості для ветеранів та жінок, які шукають себе на ринку праці

10.04.2025 editor
TV сюжет Війна Ексклюзив Пряма мова У Черкасах

Найстаріша скаутська організація України відзначає 113-ту річницю з дня заснування

10.04.2025 editor
TV сюжет Офіційно Охорона здоров'я Пряма мова Черкащина

Поліомієліт досі загрожує українським дітям через низький рівень вакцинації

10.04.2025 editor
TV сюжет Кримінал Черкащина

Небезпечний випадок на Черкащині: чоловік погрожував підірвати поліцейських бойовою гранатою

10.04.2025 editor