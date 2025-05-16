Парасольки не ховайте: з півдня насувається новий циклон, який принесе рясні опади

Початок тижня також, на жаль, не принесе літнього тепла. У погоді зберігатимуться нестабільність, дощі й вітри. Надіслати друзямFacebookXБільшеTelegramTwitterДрукЕлектронна адреса Навігація записів У Черкасах під час Тижня громадського здоров’я містяни отримали поради щодо ментального благополуччя Активізація рейдових заходів, зниження рівня технологічних втрат електроенергії та автоматизація послуг щодо передачі показників лічильників — у ПАТ «Черкасиобленерго» підсумували діяльність за три місяці 2025 року