АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Дайджест

Парасольки не ховайте: з півдня насувається новий циклон, який принесе рясні опади

Відeditor

Тра 16, 2025

Початок тижня також, на жаль, не принесе літнього тепла. У погоді зберігатимуться нестабільність, дощі й вітри.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

Головне Дайджест

В Черкасах з’явилися фальшиві журналісти та здирники, що пропонують захист від занадто цікавих медійників

Тра 16, 2025
Дайджест

Придніпровський районний суд Черкас продовжує розгляд позову запорізького митрополита УПЦ МП до міського голови Черкас Анатолія Бондаренка

Тра 16, 2025
Головне Дайджест Черкащина

Активізація рейдових заходів, зниження рівня технологічних втрат електроенергії та автоматизація послуг щодо передачі показників лічильників — у ПАТ «Черкасиобленерго» підсумували діяльність за три місяці 2025 року

Тра 16, 2025

You missed

Головне Економіка Офіційно

Сенсаційне рішення: Верховна Рада України визнала останні підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023–2024 роках економічно необґрунтованими

17.05.2025 antenna
Головне Дайджест

В Черкасах з’явилися фальшиві журналісти та здирники, що пропонують захист від занадто цікавих медійників

16.05.2025 antenna
Дайджест

Придніпровський районний суд Черкас продовжує розгляд позову запорізького митрополита УПЦ МП до міського голови Черкас Анатолія Бондаренка

16.05.2025 editor
Головне Дайджест Черкащина

Активізація рейдових заходів, зниження рівня технологічних втрат електроенергії та автоматизація послуг щодо передачі показників лічильників — у ПАТ «Черкасиобленерго» підсумували діяльність за три місяці 2025 року

16.05.2025 editor