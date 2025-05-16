Активізація рейдових заходів, зниження рівня технологічних втрат електроенергії та автоматизація послуг щодо передачі показників лічильників — у ПАТ «Черкасиобленерго» підсумували діяльність за три місяці 2025 року

Такі ключові напрямки роботи обговорили під час підсумкової наради за перший квартал 2025 року спеціалісти комерційної дирекції ПАТ «Черкасиобленерго».

Про ключові пріоритети роботи фахівців напрямку розповів директор комерційний ПАТ «Черкасиобленерго» Роман Бондар. Зокрема відзначив, що значно ефективнішим стало проведення рейдової роботи.

— За І квартал 2025 року спеціалісти нашої дирекції, використовуючи сучасні технології та методи, виявили факти крадіжки електроенергії та склали 348 Актів про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року ця цифра зросла у п’ять разів. У грошовому еквіваленті таких порушень виявили на суму 11 739 тис. грн. з ПДВ, що на 7 828 тис .грн. з ПДВ більше, ніж за І квартал 2024 року, — відзначив Роман Бондар.

Крім того є позитивні результати щодо зниження загальних технологічних витрат. За 1 квартал 2025 року вони склали 104 030 тис. кВт•год. (12,03%). А понадпланові технологічні витрати електроенергії за І квартал 2025 року становлять 2 937 тис. кВт•год. або 0,34 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року спостерігається позитивна динаміка в зменшенні понадпланових технологічних витрат, яка складає -30 090 тис. кВт•год. (-3,20%).

Також у звітний період вдалося значно зменшити споживання електроенергії на господарські потреби. За січень-березень 2025 року Товариством спожито 3 643 тис. кВт‧год., що на 2 151 тис. кВт‧год. менше ніж за аналогічний період минулого року, що дозволило заощадити кошти на купівлі електричної енергії на господарські потреби орієнтовно в розмірі 16.9 млн грн .

Окрема увага Товариства – на впровадження процесів повної автоматизації взаємовідносин зі споживачами. Відтак виконання передачі онлайн показників за березень 2025 року становить 83%, що на 28%більше за аналогічний показник грудня 2024 року.

— Станом на перше квітня 2025 року кількість надісланої онлайн звітності від споживачів через онлайн – сервіс «Особистий кабінет споживача» сягнула 86,2 %, що на 40,3 % більше за аналогічний показник станом на 01.01.2025 року, – повідомив Роман Бондар.

Надалі фахівці дирекції не збавлятимуть темпів ефективної роботи, а впроваджуватимуть і вдосконалюватимуть усі розпочаті процеси заради комфорту і зручності споживачів та поліпшення фінансово-економічних показників Товариства.